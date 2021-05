Am (heutigen) Donnerstag um 11.00 Uhr erreicht nun ein neuer Streitfall den deutschen Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe.Diesmal hat Lindt & Sprüngli die deutsche Confiserie Heilemann verklagt, die ebenfalls einen Schokohasen in Gold im Sortiment hat. In einem ganz ähnlichen Verfahren war Lindt & Sprüngli 2013 nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...