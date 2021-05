Nio greift an. Das chinesische elektroauto-Start-Up hat mit seinem Produktionspartner Jianghuai Automobile (JAC) eine Verdopplung der Kapazität auf 240.000 Einheiten pro Jahr vereinbart. Monatlich werden demnach rund 20.000 Elektroflitzer vom Band rollen.Die Produktionsvereinbarungen laufen von Mai 2021 bis Mai 2024. Ist die Aktie nach der Korrektur wieder eine Wette wert?Das Elektroauto Start Up Nio hat ehrgeizige Ziele. Nicht nur die Verdoppelung der Kapazitäten steht an. Nio hat nach den neuesten ...

