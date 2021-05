DJ HSBC verabschiedet sich aus US-Privatkundengeschäft

Von Kimberly Chin und Frances Yoon

NEW YORK (Dow Jones)--Die Londoner Bank HSBC Holdings plc will keine Privatkunden und kleinere Unternehmen in den USA mehr bedienen. Stattdessen will das Geldhaus seinen Fokus auf die Vermögensverwaltung und das internationale Bankgeschäft insbesondere in Asien verlagern.

Wie die Bank mitteilte, wird sie 90 ihrer 148 Filialen in den USA verkaufen und plant, weitere 35 bis 40 abzubauen. HSBC verkauft dazu Teile ihres US-Geschäfts an zwei Regionalbanken, die Citizens Bank und die Cathay Bank.

Die HSBC will rund zwei Dutzend Standorte behalten und in internationale Vermögenszentren umwandeln. Dies soll der Bank helfen, sich auf die "Bank- und Vermögensverwaltungsbedürfnisse von global vernetzten wohlhabenden und vermögenden Kunden" zu konzentrieren. Die Zahl der Kunden wird von rund 1,4 Millionen auf etwa 300.000 sinken. Damit wird die Bank keine Kunden mit einem Guthaben unter 75.000 Dollar mehr betreuen.

Sie wird auch die Beziehungen zu kleinen Unternehmen mit einem Umsatz von 5 Millionen Dollar oder weniger abbrechen. Das Massengeschäft der Bank in den USA sei zwar "ein gutes Geschäft". Ihm fehle aber die Größe, um konkurrenzfähig zu sein.

Der in London ansässige Kreditgeber, der den größten Teil seines Gewinns in Hongkong und auf dem chinesischen Festland macht, befindet sich seit mehr als einem Jahr in einer Umstrukturierung, um seine Aktivitäten in Asien neu auszurichten. Im Februar hatte die Bank bereits angekündigt, dass sie in Erwägung zieht, ihr unprofitables US-Einzelhandelsgeschäft zu verkaufen und in den nächsten fünf Jahren etwa 6 Milliarden Dollar in Asien zu investieren. HSBC befindet sich auch in Gesprächen über den Verkauf ihrer unprofitablen französischen Privatkundenbank.

HSBC gab nun bekannt, dass sie sich mit der Citizens Bank auf den Verkauf ihres Massenmarkt- und Privatkundengeschäfts an der Ostküste geeinigt hat, das 80 Filialen und rund 800.000 Kundenkonten sowie ihr Online-Bankportfolio umfasst. Diese Konten hatten per Ende März etwa 9,2 Milliarden Dollar an Einlagen und 2,2 Milliarden Dollar an ausstehenden Krediten. Die Cathay Bank wird 10 Filialen mit etwa 50.000 Kundenkonten an der Westküste kaufen.

HSBC erwartet, dass die Transaktionen Kosten in Höhe von etwa 100 Millionen US-Dollar vor Steuern verursachen werden und sieht keine wesentlichen Auswirkungen auf die Kapitalbasis, gemessen an der Core-Equity-Tier-1-Kapitalquote.

