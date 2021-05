The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.05.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.05.2021ISIN NameDE000A3H23Y1 ENCAVIS AG INH. O.N. NEUEUS842587CS44 THE SOUTHERN CO. 16/21XS1422919594 ANZ NZ(ITL)(LD)16/21 MTNXS1422951993 KOMMUNEKREDIT 16/21 MTNUS25470XAE58 DISH DBS 11/21US879369AE63 TELEFLEX 16/26DE000DZ1JRP6 DZ BANK IS.A196US05253JAM36 A.N.Z. BKG GRP (NY) 16/21USU4866DAB92 KFC/PIZ.H./TACO 16/26REGSUS00206RFZ01 AT + T 18/21 FLRCA135087UE28 CDA 2021 01.06CA135087ZJ69 CDA 2021DE000HLB2F15 LB.HESS.THR.CARRARA07H/15US404280BC26 HSBC HLDG 16/UND. FLRXS0632241112 DT. BAHN FIN. 11/21 MTNXS0632659933 LINDE FIN. 11/21 MTNUS00912XAS36 AIR LEASE 16/21USU9598QAA68 NEWS 21/29 REGSUS25468PCL85 TWDC ENTERPR.18 2021 MTNXS1413609576 NOOR T1 SUKUK 16/UND. FLRDE000LB01W31 LBBW STUFENZINS 15/21SG7Y76964295 SINGAPORE REP. 11-21US496902AJ65 KINROSS GOLD 11/21US126650CT50 CVS HEALTH 16/21XS1419858094 AIR PROD. CHEM. 16/21XS1422299518 CHINA DEV.BK 16/21 MTNXS1422314689 CHINA DEV.BK 16/21 MTN