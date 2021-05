The following instruments on XETRA do have their first trading 27.05.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.05.2021Aktien1 US43734L1061 Home Point Capital Inc.2 PLANSWR00019 Answear.com S.A.3 ES0105519005 Aspy Global Services S.A.4 SE0015949946 Cedergrenska AB5 BMG2155D1450 China Ecotourism Group Ltd.6 NO0010955917 Deep Value Driller AS7 US33835G1067 Fix Price Group Ltd.8 NZHMYE0001S5 Harmoney Corp. Ltd.9 NO0010921299 Harmonychain AS10 PLICI0000010 IDH Development S.A.11 IT0005442741 Jonix S.p.A.12 NZNZLE0001S2 New Zealand Rural Land Co. Ltd.13 KYG7S56K1068 PFC Device Inc.14 IT0005442154 Premia Finance S.p.A.15 US75644T1007 Red Cat Holdings Inc.16 GG00BMH3TR59 The Schiehallion Fund Ltd.17 PLXPLUS00013 Xplus SA18 DK0061541588 Artha Optimum A/S19 NO0010936891 EcoOnline Holding AS20 SE0015988167 Swedencare AB21 NO0010931918 HAV Group ASA22 US7561581015 Reaves Utility Income Fund23 CA15756R1047 Chalice Brands Ltd.24 US6294441000 NRX Pharmaceuticals Inc.25 US66988N2053 Novan Inc.26 GB00BLFJ1613 Rambler Metals & Mining PLCAnleihen/ETF1 USU7250JAA52 Pitney-Bowes Inc.2 FR0014003OC5 Ile-de-France Mobilités3 US459058JX27 International Bank for Reconstruction and Development4 FR0014003RH7 BPCE SFH5 FR0014003RL9 Caisse des Dépôts et Consignations6 DE000DD5AWY4 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank7 DE000HVB5J90 UniCredit Bank AG8 FR0014003Q41 Danone S.A.9 US251526CK32 Deutsche Bank AG10 US440452AH36 Hormel Foods Corp.11 FR0014003OB7 Ile-de-France Mobilités12 US46647PCJ30 JPMorgan Chase & Co.13 US678858BW07 Oklahoma Gas & Electric Co.14 XS2339102878 Absa Group Ltd.15 US251526CJ68 Deutsche Bank AG16 US440452AG52 Hormel Foods Corp.17 US440452AJ91 Hormel Foods Corp.18 XS2346516250 NatWest Group PLC19 XS2320779130 Soar Wise Ltd.20 XS2348237871 Cellnex Finance Company S.A.21 DE000DK00JE1 DekaBank Deutsche Girozentrale22 DE000DK00JD3 DekaBank Deutsche Girozentrale23 US46647PCH73 JPMorgan Chase & Co.24 DE000HLB22P7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HLB22S1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 DE000HLB22R3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 XS2347367018 Merlin Properties SOCIMI S.A.28 IE00BF92J153 L&G Digital Payments UCITS ETF - USD Acc.