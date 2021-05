Die BVB-Aktie steckt nach einem zuletzt starken Kursanstieg in der Konsolidierung fest. Die Euphorie über die erneute Champions-League-Qualifikation ist verflogen. Zudem gab es in dieser Woche nun zwei wirklich negative Nachrichten. So hat der Vorstand die Geschäftsprognose bestätigt, wonach man in dem am 30. Juni endenden Geschäftsjahr weiterhin mit einem Verlust von 75 Millionen Euro rechnet. Angesichts des Vorrückens in das Champions-League-Viertelfinale sowie dem Gewinn des DFB-Pokals (ebenfalls ...

