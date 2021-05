DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In den USA findet vor dem verlängerten Wochenende zum Memorial Day nur ein bis 20.00 Uhr verkürzter Börsenhandel statt.

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Memorial Day geschlossen.

TAGESTHEMA

Randal Quarles, der stellvertretende Vorsitzende der Fed für die Bankenaufsicht, zeigt sich angesichts der guten Entwicklung der US-Wirtschaft offen für eine Debatte über die Verringerung der Anleihekäufe. "Ich bin ziemlich optimistisch, was die Entwicklung der Wirtschaft angeht", sagte Quarles. Er erwarte, dass die Inflation vorübergehend das 2-Prozentziel der Fed übersteigen werde, und das bei gesunder wirtschaftlicher Aktivität und sinkender Arbeitslosigkeit. Dieser Ausblick eröffne die Möglichkeit, die monatlichen Käufe von Staatsanleihen und Hypothekenpapieren in Höhe von 120 Milliarden Dollar zurückzufahren. Es ändere sich aber nichts an den Aussichten für das kurzfristige Zinsziel der Zentralbank von nahe null, ergänzte Quarles.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +6,6% gg Vq 4. Quartal: +4,3% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +4,1% gg Vq 4. Quartal: +2,0% gg Vq 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: revidiert: +1,0% gg Vm vorläufig: +0,5% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 425.000 zuvor: 444.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 4.191,00 -0,12% Nasdaq-100-Indikation 13.687,50 -0,15% Nikkei-225 28.475,13 -0,58% Hang-Seng-Index 29.068,32 -0,33% Kospi 3.172,72 +0,14% Schanghai-Composite 3.600,56 +0,20% S&P/ASX 200 7.099,40 +0,10%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Ohne klaren Trend präsentieren sich die Aktienmärkte im späten Geschäft. Die Erleichterung, dass keine unmittelbaren geldpolitischen Straffungen trotz der steigenden Inflation anstehen, weicht immer mehr der Erkenntnis, dass dieser Moment aber nicht mehr allzu fern sein wird. Mit Randal Quarles hat nun ein weiterer Fed-Vertreter eine baldige Diskussion über ein Zurückfahren der Wertpapierkäufe angeregt. Wenig Gründe zur Hebung der Stimmung liefern die ersten direkten Gespräche zwischen den Handelsbeauftragten der USA und Chinas seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden. Konkrete Hinweise auf eine Aufhebung der gegenseitigen Zölle gibt es keine. Die Rohstoffpreise in China fallen indes nach Berichten, wonach die chinesischen Bankregulierer die Banken angehalten haben sollen, keine an Rohstoffe gekoppelten Anlagen mehr an Privatanleger zu veräußern. China geht seit einiger Zeit gegen die zuletzt heftig gestiegenen Rohstoffpreise vor. In Tokio wird der Markt gebremst von den erneut steigenden Corona-Infektionen. Laut Berichten plant die Regierung am Freitag eine Entscheidung, ob der Coronanotstand im Großraum Tokio, Osaka und sieben weiteren Präfekturen ausgeweitet bzw. verlängert wird. In China zeigt sich der Aktienmarkt zweigeteilt - wie in der gesamten Region. Das Wachstum der Industriegewinne hat sich verlangsamt. In Hongkong sind die Verluste indes breit gestreut. Zu den wenigen Gewinnern zählen Xiaomi mit einem Aufschlag von 2 Prozent. Der Nettogewinn des Telekomkonzerns hat sich mehr als verdreifacht. In Seoul pendelt der Kospi um den Vortagesschluss. Die Bank of Korea hat ihr Zinsniveau bestätigt, ihren Ausblick für Wachstum und Inflation aber angehoben. Damit dürften auch in Südkorea bald Debatten über geldpolitische Straffungen anstehen. Doosan Heavy Industries & Construction klettern um weitere 4 Prozent. Nach jüngsten Abmachungen auf internationaler Ebene hat sich der Ausblick des Kernkraftwerkbauers verbessert. In Australien zeigt sich der Markt von der Verhängung neuer Coronabeschränkungen relativ unbeeindruckt. In Neuseeland geben die Kurse deutlicher nach, nachdem die Notenbank am Vortag Zinserhöhungen 2022 angekündigt hatte.

US-NACHBÖRSE

Nvidia sanken um 0,9 Prozent, obwohl das Unternehmen Rekord-Quartalsumsätze und -gewinne erzielt hatte. Beide Kennziffern übertrafen die Erwartungen der Analysten. Da Nvidia als einer der klaren Gewinner der Cononabeschränkungen gilt, war im Kurs bereits Vieles eingepreist. Die Aktie hatte im laufenden Jahr bereits 20 Prozent zugelegt, der Index PHXL Semiconductor dagegen nur 12 Prozent. Auch bei Workday (-1,1%) führten überzeugende Geschäftszahlen nicht zu Kursaufschlägen. Gleichwohl verbuchte das Unternehmen Verluste. Zudem will das Unternehmen kräftig in die Expansion investieren. Für die Papiere von Okta (-2,8%) ging es noch deutlicher bergab. Auch der Anbieter von Identitätsmanagement-Software wartete mit guten Geschäftszahlen auf. Allerdings fiel der Ausblick eher durchwachsen aus. Zudem verlässt Finanzvorstand Mike Kourey überraschend das Unternehmen. Elf Beauty büßten gar 3,1 Prozent nach über den Erwartungen liegenden Viertquartalszahlen ein. Auf nicht bereinigter Basis war der Verlust jedoch ausgeweitet worden.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.323,05 0,03 10,59 12,14 S&P-500 4.196,00 0,19 7,87 11,71 Nasdaq-Comp. 13.738,00 0,59 80,82 6,59 Nasdaq-100 13.702,74 0,33 45,01 6,32 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 928 Mio 895 Mio Gewinner 2.257 1.229 Verlierer 1.082 2.059 Unverändert 155 176

Gut behauptet - Die Wall Street hat am Mittwoch von der gestiegenen Zuversicht der Anleger profitiert. Unter diesen macht sich die Überzeugung breit, dass die Federal Reserve und andere Notenbanken der Wirtschaft weiter ihre Unterstützung angedeihen lassen werden. Mit Urban Outfitters ging es um 10 Prozent nach oben. Der Bekleidungseinzelhändler hat für das vergangene Quartal einen Gewinn ausgewiesen, da sich die Einkaufslandschaft wieder zu normalisieren beginnt. Auch Nordstrom (-5,8%) hatte Quartalszahlen vorgelegt, die allerdings nicht gut ankamen. Ford verteuerten sich um 8,5 Prozent. Der Automobilhersteller hatte auf seiner virtuellen Kapitalmarktveranstaltung deutlich höhere Investitionen in den Ausbau der Fertigung von E-Autos angekündigt. Intuit gewannen 0,9 Prozent nach dem Geschäftsausweis zum dritten Quartal. Zscaler (+12,4%), ein Anbieter von Cloud-Sicherheitssystemen, hat mit den Quartalszahlen die Marktprojektionen geschlagen. Toll Brothers steigerten sich um 3,8 Prozent. Der Luxushausbauer kann für das erste Geschäftsquartal einen steigenden Umsatz vorweisen, was auch den Gewinn gesteigert hat.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -0,9 0,15 2,0 5 Jahre 0,78 0,5 0,77 41,7 7 Jahre 1,23 0,9 1,22 58,3 10 Jahre 1,58 2,0 1,56 65,9 30 Jahre 2,27 1,3 2,25 61,8

Am Anleihemarkt zog die Zehnjahresrenditen nach dem jüngsten Rückgang wieder etwas an, was belegte, dass die Inflationssorgen nicht gänzlich aus dem Markt verschwunden sind.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:48h % YTD EUR/USD 1,2192 -0,0% 1,2194 1,2245 -0,2% EUR/JPY 133,00 -0,1% 133,08 133,29 +5,5% EUR/GBP 0,8638 +0,0% 0,8635 0,8659 -3,3% GBP/USD 1,4115 -0,0% 1,4121 1,4143 +3,2% USD/JPY 109,09 -0,0% 109,14 108,84 +5,7% USD/KRW 1116,94 +0,0% 1116,91 1117,31 +2,9% USD/CNY 6,3843 -0,1% 6,3917 6,3944 -2,2% USD/CNH 6,3762 -0,1% 6,3813 6,3869 -1,9% USD/HKD 7,7613 -0,0% 7,7623 7,7625 +0,1% AUD/USD 0,7747 +0,0% 0,7744 0,7778 +0,6% NZD/USD 0,7292 +0,1% 0,7284 0,7309 +1,5% Bitcoin BTC/USD 38.188,01 -2,3% 39.095,26 40.531,01 +31,5%

Der Dollar erholte sich etwas; der Dollarindex gewann 0,4 Prozent und der Euro fiel zurück unter die Marke von 1,22 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,99 66,21 -0,3% -0,22 +36,0% Brent/ICE 68,58 68,87 -0,4% -0,29 +33,4%

Der Ölpreis machte anfängliche Verluste wett und legte leicht zu, nachdem die Energy Information Administration einen Rückgang der US-Ölvorräte gemeldet hatte. Etwas bremsend wirkte die Sorge wegen des zusätzlichen iranischen Angebots, das mit einer Wiederbelebung des Atomabkommens auf den Markt drängen dürfte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.901,70 1.896,63 +0,3% +5,07 +0,2% Silber (Spot) 27,75 27,73 +0,1% +0,02 +5,1% Platin (Spot) 1.196,83 1.194,50 +0,2% +2,33 +11,8% Kupfer-Future 4,55 4,54 +0,2% +0,01 +28,9%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 27, 2021 02:02 ET (06:02 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.