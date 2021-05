Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In den vergangenen beiden Tagen hat der DAX eine ähnliche Entwicklung gezeigt. Der Leitindex legte mit jeder Menge Schwung los, nur um dann am Nachmittag abzubauen. Auch heute muss er zunächst mit unterschiedlichen Vorgaben aus Übersee zurechtkommen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Bitcoin, Gamestop, AMC Entertainment, PayPal, Amazon, Nvidia, Bayer, Deutsche Bank und Teamviewer. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.