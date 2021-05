DJ Airbus will Produktion der meisten Modelle ausweiten

FRANKFURT (Dow Jones)--Airbus will die Produktion der meisten seiner Flugzeugmodelle in absehbarer Zeit erhöhen. Von den Maschinen der A320-Familie sollen im vierten Quartal zwar unverändert 45 Flugzeuge im Monat gebaut werden, die Zulieferer sollen sich aber auf 64 Maschinen im Monat bis zum zweiten Quartal 2023 vorbereiten, wie Airbus mitteilte. Der Flugzeugbauer rechnet mit einer fortdauernden Erholung der Märkte und will bis zum ersten Quartal 2024 auf 70 Maschinen des Typs kommen. 2025 will Airbus die Möglichkeit von dann 75 Flugzeugen aus der A320-Familie prüfen.

Angesichts der massiven Folgen der Corona-Krise für die Luftfahrtbranche hatte der Konzern seine Produktion im April 2020 um rund ein Drittel zurückgefahren. Seinerzeit entschied Airbus, die A320-Produktion auf durchschnittlich 40 Maschinen pro Monat von zuvor 60 zu senken.

Für die A220-Familie kündigte Airbus nun fünf Flugzeuge pro Monat an. Unverändert sechs sollen es Anfang 2022 werden. Bis zur Mitte der Dekade soll die Produktion auf 14 Maschinen monatlich steigen.

Maschinen der A350-Familie laufen derzeit fünf im Monat vom Band. Bis Herbst 2022 sollen es sechs Flugzeuge werden. Bei der A330-Familie bleibt Airbus bei durchschnittlich zwei Maschinen monatlich.

Airbus ergänzte, der Konzern erwarte unverändert die Markt-Rückkehr zum Niveau vor Ausbruch der Pandemie zwischen 2023 und 2025. Der Sektor beginne nun, sich zu erholen. Die Zulieferer müssten sich darauf vorbereiten.

