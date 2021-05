Verhalten positive Vorgaben von der Wall Street treffen auf schwächere Börsen in Asien - die Ausgangslage für den DAX am Donnerstag ist entsprechend mau. Aktuell notiert der Leitindex praktisch unbewegt bei 15450 Zählern. Bei Einzelwerten wie Bayer sind größere Ausschläge hingegen vorprogrammiert. Der Pharmariese hat eine Niederlage im Glyphosat-Streit erlitten und die Aktien tendieren am Morgen deutlich schwächer. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

