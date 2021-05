Der deutsche Mittelstand setzt trotz Herausforderungen bei den globalen Lieferketten verstärkt auf eine internationale Expansion

Die Studie ergab, dass etliche Unternehmen mittelfristig einen Eigentümerwechsel planen, vor allem innerhalb der Familie, aber auch extern

Deutsche Unternehmen setzen, trotz der Herausforderungen bei zum Teil unterbrochenen Lieferketten durch die COVID-19 Pandemie, weiter verstärkt auf die Globalisierung. Das ohnehin wichtige Thema der Digitalisierung hat noch einmal signifikant an Bedeutung gewonnen und auch strategische Themen, wie ein möglicher Eigentümerwechsel, sind auf mittlere Sicht relevant für den Mittelstand. Zu diesem Ergebnis kommt die erste von J.P. Morgan durchgeführte Umfrage zum Ausblick der Unternehmensführer in Deutschland, die heute veröffentlicht wurde.

According to the J.P. Morgan Business Leaders Outlook survey, about 6 in 10 of senior executives from German companies think the economy is heading in a positive direction over the next year, and an even greater share are bullish about the performance of their own company (77%) and industry (67%). (Graphic: Business Wire)