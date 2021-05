DJ IAB-Arbeitsmarktbarometer steigt im Mai deutlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist im Mai deutlich gestiegen. Nach Angaben des IAB legte es gegenüber dem Vormonat um 2,0 Punkte auf 104,6 Punkte zu und zeigte damit positive Aussichten für die Arbeitsmarktentwicklung an. Zuletzt stand das Arbeitsmarkbarometer im März 2018 so günstig. "Die Aussicht auf deutliche Lockerungen der Corona-Einschränkungen lässt die Arbeitsmarkterwartungen nach oben springen", sagte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen".

Besonders die Komponente des IAB-Arbeitsmarktbarometers zur Vorhersage der saisonbereinigten Arbeitslosigkeit legte im Mai zu - um 2,7 Punkte auf 105,9 Punkte und damit auf den zweithöchsten jemals gemessenen Stand. Neben der Arbeitsmarkterholung dürfte dies laut IAB auch darauf zurückzuführen sein, dass ein Anstieg der Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen erwartet wird.

Die Aussichten bei der Beschäftigungsentwicklung haben sich weiter verbessert. Die Beschäftigungskomponente des IAB-Arbeitsmarktbarometers legte um 1,2 Punkte auf 103,2 Punkten zu. "Die Zeichen stehen auf Erholung, aber ein Rekordbeschäftigungswachstum wie in den Jahren vor der Krise ist noch nicht in Sicht", so Weber.

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist ein Frühindikator, der auf einer monatlichen Umfrage der Bundesagentur für Arbeit unter allen lokalen Arbeitsagenturen basiert. Es gibt damit einen Ausblick auf die Gesamtentwicklung des Arbeitsmarkts.

