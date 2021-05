DJ Frasers will nicht für Hugo Boss bieten

FRANKFURT (Dow Jones)--Die britische Einzelhandelskette Frasers Group hat keine Pläne zur Übernahme des deutschen Modeherstellers Hugo Boss AG. Mit dieser Mitteilung nehmen die Briten Spekulationen Wind aus den Segeln, die der Boss-Aktie zuletzt Auftrieb gegeben hatten.

Vor knapp einem Jahr waren die Briten zuerst bei den Deutschen eingestiegen. "Dieses Investment spiegelt die wachsende Beziehung mit Hugo Boss wider", so Frasers damals in einer Stellungnahme. Man glaube an die langfristige Zukunft des Modekonzerns. Frasers baute das Engagement dann zum Stichtag 13. Januar 2021 auf 15,23 Prozent an Hugo Boss aus.

Die Absage lässt nun die Spekulationen auf eine Übernahme des deutschen Konzerns in sich zusammenfallen. Die Aktien notieren vorbörslich 4 Prozent unter dem Vortagsschluss.

May 27, 2021

