München (ots) -- Bester Mittwoch des Jahres für RTLZWEI mit Tagesmarktanteil: 6,0 %- 6,9 % MA (14-49 Jahre) um 20:15 Uhr bzw. 9,0 % MA (14-49 Jahre) um 21:15 UhrMünchen (ots) - "Daniela Katzenberger" bleibt stark in der Primetime: Am gestrigen Mittwochabend erzielten die neuen Folgen von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" 6,9 % MA bei den 14-49-Jährigen und 8,6 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre). Bis zu 1,20 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt verfolgten Danielas Bruststraffung.Die um 21:15 Uhr folgende Episode schlug bei den 14-49-Jährigen mit 9,0 % MA zu Buche. Beim jungen Publikum (14-29 Jahre) erreichte "die Katze" 13,1 % MA. Danielas Shoppingtour mit neuen Brüsten verfolgten bis zu 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt.Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 6,0 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 26.05.2021, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.