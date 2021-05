Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt legt nach den jüngsten Rekorden am Donnerstag eine kleine Pause ein. Immerhin hat der Leitindex SMI an den vorangegangenen beiden Handelstagen jeweils Rekordmarken gesetzt. Aktuell fehlten ein wenig die Impulse, auch wenn die Stimmung an sich gut bleibe. Hierzulande dürften Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...