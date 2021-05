Das dritte Jahr in Folge führt die Reply Digital Experience-Agentur- und Unternehmensgruppe das Umsatzranking des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) an. Der erzielte Honorarumsatz von 145,8 Millionen Euro in 2020 bedeutet für die Reply Digital Experience ein Umsatzwachstum von 5,23 Prozent. Die Anzahl der deutschlandweit beschäftigten Mitarbeiter*innen der zur Agentur- und Unternehmensgruppe zählenden Unternehmen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um knapp 70 auf 1.027 Personen.

"Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in diesem für uns alle herausfordernden Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum vorweisen und unsere Spitzenposition im Ranking verteidigen. Viele Branchen mussten sich im Zuge der Pandemie neu konfigurieren, Prozesse und Abteilungen digitalisieren und teilweise ganze Geschäftsmodelle neu entwickeln. Die Reply Digital Experience konnte als Full-Service-Provider die passenden Antworten auf die komplexen Fragen dieser Zeit liefern", kommentiert Dr. Thomas Hartmann, Vorstand der Reply AG.

Thorben Fasching, Executive Partner von Reply ergänzt: "Bei Reply Digital Experience verfügen wir über hochspezialisierte Kompetenzen aus allen Bereichen der digitalen Transformation. Interdisziplinäre Teams, die wir auf die jeweiligen Bedürfnisse maßgeschneidert zusammenstellen können, sind ein entscheidender Vorteil bei einem so komplexen Thema wie der Customer Experience. Mit unserem weitreichenden Know-how in der technischen Realisation, etwa durch den Einsatz von KI, Robotic Process Automation oder Machine Learning sorgen wir dafür, dass Unternehmen für ihre Kunden wirklich relevant sind und bleiben."

Die Reply Digital Experience-Unternehmen vereinen interdisziplinäre Teams aus Spezialist*innen mit ihren jeweiligen Kompetenzen unter einem Dach und finden so gemeinsam Lösungen für Unternehmen wie BMW, Volkswagen, Vodafone, Beiersdorf, Miles More, Adidas, Ritter Sport, OBI und Vorwerk.

Über das BVDW Internetagentur-Ranking

Das Ranking gilt als Branchenbarometer der deutschen Internet-Agenturlandschaft und wird seit 2001 jährlich vom BVDW durchgeführt und gemeinsam mit den Kooperationspartnern High Text iBusiness, Horizont, Werben Verkaufen veröffentlicht. Aufgeführt werden darin Agenturen, deren Kerngeschäft die Konzeption, Kreation und technischen Realisierung digitaler Lösungen sind.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

