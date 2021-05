Das Währungspaar EUR/USD hat am Vortag eine Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend durchgeführt und ist wieder bis unter den 10er-EMA gefallen. In diesem Bereich liefen Abwärtskorrekturen in der Vergangenheit in der Regel aus. Eine Long-Position wurde eröffnet. Das Kursziel der Long-Position wäre dann am Widerstand bei 1,231 Dollar zu sehen. Der Stopp bei 1,213 Dollar. Der Stopp sollte dabei schnell auf Einstand ...

