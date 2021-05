In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Anleihen-Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 7,75%-Anleihe der SGL TransGroup International A/S (WKN A3KN7N) als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von möglichen 5 Sternen. Die Anleihe befindet sich seit ihrer Emission im Portfolio des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P).

Zur Bewertung: Die SGL TransGroup ist mit der Luftfracht und dem Containerhandel in einem zyklischen, aber weiterhin kontinuierlich wachsenden Markt aktiv. Durch ein risikoaverses Geschäftsmodell ohne großen Fixkostenblock mit dem Fokus auf spezialisierte Logistikdienstleistungen vermeidet die Gruppe niedrige Margen und geht laut KFM-Analyse kein Kapazitätsrisiko ein. Durch strategische M&A-Aktivitäten werden zusätzliches Wachstum und Skaleneffekte generiert, welche die Erträge in Zukunft positiv beeinflussen sollten, so die Analysten, die zudem die hohe Rendite der Anleihe hervorheben.

SGL TransGroup-Anleihe 2021/25

ANLEIHE CHECK: Die im April 2021 emittierte, besicherte und nicht nachrangige Unternehmensanleihe der SGL TransGroup International A/S ist mit einem festen Zinskupon von 7,75% (Zinszahlung vierteljährlich am 08.01., ...

