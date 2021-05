NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Heidelbergcement von 96 auf 108,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Konsensschätzungen für den Zementkonzern erschienen konservativ, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für die Halbjahresergebnisse seien die Rohstoffkosten von entscheidender Bedeutung. Auf der anderen Seite seien die Absatzmärkte derzeit stark./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2021 / 17:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2021 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0006047004