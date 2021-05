Die Themen Inflation und Negativzinsen rücken inzwischen immer näher. Viele Verbraucher und Sparer sehen sich inzwischen mit Verwahrentgelten konfrontiert. Und lesen nebenbei sehr aufmerksam, was sich an der Inflationsfront tut. In den USA hat es beispielsweise zuletzt einen auffälligen Peak bei der Geldentwertung gegeben. Viele suchen entsprechend nach Schutz vor der Inflation und den Negativzinsen. Ist Gold dabei ein sicherer Hafen, auf den man bauen kann? Grundsätzlich eine überaus interessante ...

