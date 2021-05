Eindhoven, Niederlande (ots/PRNewswire) - Vereinfachte Programmierung, Unterstützung mehrerer Kommunikationsprotokolle für industrielle Steuerungssysteme.Delta, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Energie- und Wärmemanagement sowie von industriellen Automatisierungssystemen, hat den AX-308E als ersten seiner kompakten SPS-Motion-Controller der AX-3-Serie vorgestellt. Sie basiert auf der Entwicklungsumgebung CODESYS, die internationalen Standards entspricht und auf intelligente industrielle Automatisierungsanwendungen ausgerichtet ist. Damit verkürzt er die Lern- und Programmierzeit. Dieser Mehrachs-Motion-Controller, der bis zu acht EtherCAT-Servoverstärker steuert, ist kompatibel mit der bestehenden AS-Serie und unterstützt eine breite Palette von industriellen Kommunikationsprotokollen, einschließlich EtherCAT, und bietet eine komplette Motion-Control-Lösung."Die Delta AX-308E ist für Motion-Control-Anwendungen in so unterschiedlichen Märkten wie Montage, Verpackung und Holzbearbeitung konzipiert", sagt Simone Orlandi, Produktmanager, Industrial Automation Business Group bei Delta in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA). "Zusammen mit der AX-8-Serie erhöhen wir die Skalierbarkeit des Delta-Motion-Control-Produktportfolios und bieten unseren Kunden mehr Optionen."Variable Schnittstellen machen ihn flexibelDie AX-308E ist in der Lage, bis zu acht EtherCAT-Servoverstärker sowie Umrichter, Remote-I/O-Module und andere Fremdgeräte zu steuern. Darüber hinaus können bis zu vier Pulse-Train-Antriebe über die integrierten schnellen digitalen Ausgänge gesteuert werden.Die breite Palette der angebotenen Schnittstellen, einschließlich Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP und OPC UA, machen diese SPS ideal für Industrie 4.0. Ergänzt werden diese Kommunikationsmöglichkeiten durch 16 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge, zwei serielle Schnittstellen, zwei Inkrementalgeberschnittstellen und einen SSI-Port. Die Unterstützung für zusätzliche E/As, Temperaturmessung und Wägezellen ist dank der Kompatibilität mit Deltas bestehendem Erweiterungsmodul der AS-Serie gewährleistet.Schnelleres Time-to-Market mit DIADesigner-AXDIADesigner-AX ist die Integration von CODESYS in die DIAStudio-Softwareplattform. Die Umgebung bietet Unterstützung von der Planung über die Ausführung bis hin zur Inbetriebnahme und erleichtert die Implementierung von einfachen und komplexen Bewegungssteuerungen, einschließlich Einzel- und Mehrachsbewegungen, Elektronisches Getriebe, ECAMs und Interpolation, in Übereinstimmung mit internationalen Standards wie IEC 61131-3 und PLCopen. Softwareentwickler können auch von den anderen integrierten Werkzeugen profitieren, wie Oszilloskop, Simulator und CAM-Design-Editor.Der Mittelklasse Motion Controller AX-308E der AX-3-Serie auf einen Blick- Unterstützt bis zu 8 EtherCAT-Servos sowie Geräte von Drittanbietern- Unterstützte Protokolle: EtherCAT, OPC UA (Server), EtherNet/IP, MODBUS, und MODBUS TCP- Minimale EtherCAT-Synchronisationszeit: 2ms @ 8 Achsen- Minimale Ausführungszeit des Basisbefehls: 5ns- Eingebaute Geberschnittstellen: Inkremental × 2 und SSI × 1- Eingebaut 16 DI (200 kHz × 4) und 8 DO (200 kHz × 4; unterstützt Puls-Train-Servoantriebe).Der Mittelklasse Motion Controller AX-308E der AX-3-Serie ist jetzt in der gesamten EMEA-Region verfügbar.Über DeltaDelta wurde 1971 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten mit einem florierenden Portfolio an intelligenten, energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomation, Gebäudeautomation, Telekommunikation, Rechenzentrumsinfrastruktur, Laden von Elektrofahrzeugen, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays, um die Entwicklung von intelligenter Fertigung und nachhaltigen Städten zu fördern. Als Weltklasse-Unternehmen, das sich von seinem Leitbild "Innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen" leiten lässt, nutzt Delta seine Kernkompetenz in hocheffizienter Leistungselektronik und sein in CSR eingebettetes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta bedient seine Kunden über seine Vertriebsbüros, F&E-Zentren und Produktionsstätten, die sich auf fast 200 Standorte auf 5 Kontinenten verteilen.Im Laufe seiner Geschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für seine geschäftlichen Leistungen, innovativen Technologien und sein Engagement für CSR erhalten. Seit 2011 ist Delta zehn Jahre in Folge im DJSI World Index der Dow Jones Sustainability Indices gelistet. Im Jahr 2020 wurde Delta außerdem vom CDP mit zwei "A"-Ratings auf Führungsebene für seinen substanziellen Beitrag zu Fragen des Klimawandels und der Wassersicherheit gewürdigt und zum Supplier Engagement Leader für seine kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette ernanntAusführliche Informationen zu Delta finden Sie unter: www.delta-emea.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1518909/Delta_Electronics.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1177354/Delta_Electronics_Logo.jpgPressekontakt:Monique AppeldoornMarketing- und KommunikationsmanagerIndustrielle AutomatisierungDelta EMEATel: +31408003880E-Mail: mappeldoorn@deltaww.comOriginal-Content von: Delta Electronics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134422/4925634