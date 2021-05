Nvidia verzeichnet Rekordergebnis - Amazon übernimmt MGM

Werbung



Der IT-Spezialist Nvidia gewährte am vergangenen Mittwochabend einen Einblick in die Bücher für das erste Quartal des Fiskaljahres 2022 und konnte Rekordergebnisse verkünden. Des Weiteren hielt der Online-Versandhändler Amazon seine jährliche Hauptversammlung ab. Neben dem offiziellen Datum des Abgangs von Jeff Bezos, steht nun auch die Übernahme des Hollywood-Studios MGM fest.



Rekordergebnisse in fast allen Unternehmenssektoren, bescheren dem US-Unternehmen Nvidia einen fulminanten Start in das Fiskaljahr 2022. Nachdem im ersten Quartal vergangenen Jahres noch 3,08 Milliarden Dollar erwirtschaftet wurden, konnte der Umsatz um 84 Prozent auf 5,661 Milliarden Dollar gesteigert werden, was damit ein historisches Rekordergebnis für Nvidia bedeutet. Der Gewinn je Aktie stieg dabei von 1,47 Dollar um 106 Prozent auf 3,03 Dollar an. Die große Nachfrage im Gaming-Bereich sowie in der Sparte der Rechenzentren beflügelte die Konzernergebnisse. So wurde im Gaming-Sektor der Umsatz um 106 Prozent auf ein Rekordergebnis von 2,76 Milliarden Dollar angehoben, während die Rechenzentren-Sparte sowie der Bereich der professionellen Visualisierung, ebenfalls einen historisch hohen Umsatz verzeichneten. Lediglich im Automobilbereich musste im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Umsatzrückgang von einem Prozent hingenommen werden. CEO Jensen Huang zeigt sich glücklich nach der Veröffentlichung der Performance im ersten Quartal: "Die hohe Nachfrage nach unseren Produkten, hat uns zu Rekordumsätzen in diesem ersten Quartal geführt.". Vor allem das Data Center werde stets erweitert und die Künstliche Intelligenz von Nvidia werde immer mehr in der weltweiten Industrie eingesetzt, um beispielsweise Anwendungen zu nutzen, die auf maschinelles Lernen basieren, wie das Unternehmen gestern Abend mitteilte.

Für das zweite Quartal plant der US-Konzern den Umsatz ein weiteres Mal zu steigern und rechnet mit Erlösen von rund 6,3 Milliarden Dollar.





Auch der Online-Versandhändler Amazon eilte in der Vergangenheit von einem Rekordumsatz zum nächsten, doch am 5.Juli muss der Konzern einen Verlust hinnehmen. Denn dann wird Gründer Jeff Bezos offiziell als CEO zurücktreten und den Staffelstab an den derzeitigen Leiter der Cloud-Sparte Andy Jassy abgeben, wie auf der gestrigen Hauptversammlung verkündet wurde. Der Tag wurde bewusst gewählt, da dieser Tag den 27.Jahrestag der Gründung des Konzerns markiert. Bereits im Februar hatte Bezos mitgeteilt, dass er sich aus der ersten Reihe des Unternehmens zurückziehen wird. Doch der 57-Jährige wird Amazon als geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrats erhalten bleiben und ist somit dem Vorstand gar übergeordnet.

Neben dem Abschied von Jeff Bezos, war gestern die offizielle Bestätigung der Übernahme des Hollywood-Studios MGM seitens Amazon ein Thema. Für 8,45 Milliarden Dollar soll der Konzern übernommen werden und würde somit die Film- und Video-Sparte von Amazon erweitern. Mike Hopkins, Senior Vice President von Prime Video und den Amazon Studios, spricht von dem wahren finanziellen Wert der Übernahme, der im Schatz des geistigen Eigentums stecke, welches Amazon nun mit MGM zu bieten hätte. Das Filmstudio hält unter anderem die Rechte am Action-Klassiker "James Bond" und produzierte Filme wie "Rocky" oder die Fernsehserie "Vikings".

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?