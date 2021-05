DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: KFM Deutsche Mittelstand AG und ihre Mittelstandsanleihen FONDS sichern weiteres Wachstum mit Personalverstärkung

Düsseldorf (pta017/27.05.2021/11:11) - Der Marktführer für Mittelstandsanleihen ist weiter auf Wachstumskurs. Das KFM-Team wird ab dem 01.06.2021 mit zwei weiteren erfahrenen Analysten verstärkt und die Profes-sionalisierung intensiviert.

Der Düsseldorfer Fondsinitiator des Deutschen und des Europäischen Mittelstandsanlei-hen FONDS reagiert auf die positive Entwicklung des Mittelstandsanleihen-Segmentes in Deutschland und Europa.

Zum 01. Juni 2021 wird das KFM Scoring Team von zwei weiteren erfahrenen Analysten für die Unternehmens- und Wertpapieranalyse verstärkt. Mit Andreas van Schöll gewinnt die KFM Deutsche Mittelstand AG einen erfahrenen Finanzierungsmanager, Kredit- und Ratinganalysten, der zuletzt als verantwortlicher Treasurer die Sicherstellung der Finanzie-rung für den Ausbau und Betrieb von Glasfasernetzen bei der Deutsche Glasfaser Holding GmbH verantwortete.

Andreas Münster ergänzt das KFM Team mit seiner Expertise im Kreditgeschäft und dem Risikomanagement. Bis zuletzt betreute er ein bundesweites Portfolio von mittelständi-schen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen bei der ABN AMRO Asset Based Finance N.V., Niederlassung Deutschland.

"Wir freuen uns, dass es der KFM Deutsche Mittelstand AG gelungen ist, zwei ausgewie-sene Experten zu gewinnen. Mit ihrer Kredit- als auch Kapitalmarktexpertise wird dem Wachstum und dem Anspruch einer weiteren Professionalisierung bei der KFM AG Rech-nung getragen" kommentiert der Aufsichtsratsvorsitzender Sebastian Höft die Personal-verstärkung.

Des Weiteren baut der Düsseldorfer Fondsinitiator seine Betreuungsaktivitäten für Vermö-gensverwalter, Volksbanken, Sparkassen und Stiftungen aus und besetzt in den kommen-den Monaten zwei offene Stellen im Relationship-Management.

Das von der KFM Deutsche Mittelstand AG überwachte Anleihenvolumen in Deutschland und in Europa ist in den vergangenen Jahren auf über 400 Mrd. Euro angestiegen. Mit der Einführung von Basel IV in 2023 wird mit einem weiteren Wachstum von Emittenten und Anleihenemissionen gerechnet. Sowohl der Deutsche als auch der Europäische Mittel-standsanleihen FONDS wird von privaten und institutionellen Anlegern als Anlagealternati-ve zunehmend in der Vermögensanlage einbezogen. In den vergangenen Jahren konnte ein Fondsvolumen von rund 235 Mio. Euro aufgebaut werden. Die Nachfrage nach trans-parenten Fondskonzepten steigt zunehmend, nachdem mehr und mehr Kreditinstitute da-zu übergehen, Verwahrentgelte und Negativzinsen für die unterhaltenen Einlagen abver-langen. Die Mittelstandsanleihen Fonds erfüllen die Ansprüche der Anleger nach Transpa-renz und Nachhaltigkeit. Seit Auflage konnten die jährlich gesteckten Ertragsziele übertrof-fen werden.

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG Die KFM Deutsche Mittelstand AG mit Sitz in Düsseldorf ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2) sowie des europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P). Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring ausgezeichnet. Für ihre anlegergerechte Transparenz- und Informationspolitik wurde die KFM Deutsche Mittelstand AG von Rödl & Partner und dem Finanzen Verlag mit dem Transparenten Bullen 2020 ausgezeichnet.

