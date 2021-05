Die Geschäftsentwicklung der GERRY WEBER International AG (ISIN: DE000A255G36) in den ersten drei Monaten 2021 stand unter dem weiterhin starken Einfluss der weltweiten Coronapandemie. Während die GERRY-WEBER-Filialen in einigen Ländern Europas durchgehend geöffnet waren bzw. nach und nach wieder öffnen durften, waren die Filialen in Deutschland im ersten Quartal fast ununterbrochen geschlossen. Seit dem 8. März 2021 gibt es je nach regionalem Infektionsgeschehen wechselnde Öffnungssituationen (z.B. zugelassene Kundenzahl pro Filiale oder Einkauf nur mit vorher vereinbartem Termin, negativem Testergebnis ...

