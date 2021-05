Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag etwas nachgegeben. Gegen 10.45 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,30 US-Dollar. Gegenüber dem Vortagesschlusskurs ist das ein Minus von rund 0,57 Cent. Auch der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab in selbem Ausmaß auf 65,64 Dollar nach.Seit Dienstag gab es bei den Ölpreise vergleichsweise nur wenig Bewegung. In ...

