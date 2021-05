Wien (www.anleihencheck.de) - Die Tschechische Krone (CZK) befand sich zuletzt in einem Aufwärtstrend, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der langsam aber sicher fortschreitende Impfprozess in Verbindung mit dem wärmeren Wetterbedingungen habe zu einem deutlichen Rückgang der Neuinfektionsrate geführt, was den Optimismus für eine baldige wirtschaftliche Wiederbelebung nähre. Der Industriesektor, das Rückgrat der tschechischen Wirtschaft, werde von Nachfrage - vor allem aus dem Ausland - überschwemmt, und alle Indikatoren würden auf eine weitere Expansion hindeuten. Darüber hinaus habe die Zentralbank ihre Bereitschaft bekräftigt, in Kürze mit einem neuen Zinserhöhungszyklus zu beginnen. Dies sei zwar schon seit geraumer Zeit Teil der CNB-Prognose, habe aber erst kürzlich an Glaubwürdigkeit gewonnen. ...

