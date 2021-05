Opel hat einen Großauftrag für Elektroautos von der italienischen Post erhalten. Der Post- und Logistikbetreiber mit Sitz in Rom hat 1.744 Opel Corsa-e geordert. Noch in diesem Jahr sollen die ersten der bestellten Opel-Stromer zur Poste Italiane rollen. Der Opel Corsa-e überzeugte die Italiener im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung, an der laut den Rüsselsheimer Hersteller "auch andere führende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...