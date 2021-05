Der Handel in Asien ist heute von leichten Verlusten geprägt. Alle wichtigen Börsenplätze notieren niedriger. Einzig und allein in China halten sich einige Benchmarks im Plus. Die Futures notieren vor Eröffnung der europäischen Vorbörse geschlossen im Minus. Der DAX-Future wird bei 15.441 Punkten gesehen, der S&P 500 Future sinkt um -0,21 % auf 4.183 Punkte und der Nasdaq-Future fällt um -0,26 % auf 13.664 Punkte.Frankfurt entwickelte sich am Mittwoch verhalten freundlich. Die Anleger trauen dem Frieden noch nicht ganz, wollen aber auch nichts ...

