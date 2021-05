Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Markt zeigte sich in den letzten Wochen relativ schwankungsfreudig. Zeigt sich das auch im Chartbild? Die Zwermann-Analyse. Marktkenner Chris Zwermann, Zwermann Financial, blickt auf die Charts von DAX und S&P 500. Zunächst wirft er aber einen Blick auf die heftig gebeutelten Alternativen Energien wie Solar- oder Wasserstoff-Aktien und die Rohstoffe im Rally-Modus, wie z.B. Kupfer. Was hier gerade besonders spannend ist, das bespricht der Experte im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.