Baden-Baden (ots) - Am Freitagabend ist es wieder soweit - in der RTL-Sendung "Let's Dance" wird der begabteste Promi-Tänzer zum Dancing-Star des Jahres gekürt. Und bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, starten die Stars um Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez und Co. eine tolle Aktion zugunsten der Hamburger NCL-Stiftung! Auf www.unitedcharity.de können pünktlich zum großen Finale absolute "Let's Dance"-Highlights ersteigert werden - Tanzen mit Motsi, ein Beauty-Tag bei Judith Williams persönlich, oder das getragene Kleid von Moderatorin Victoria Swarovski sind nur ein Teil der vielen, einmaligen Charity-Auktionen.Mit dabei sind auch die Nachwuchs-Stars aus dem neuen Format "Let's Dance Kids", die gemeinsam mit den bekannten Profi-Tänzern um Melissa Ortiz-Gomez ganz persönliche Andenken versteigern. Jeder einzelne Euro, der durch die Aktion eingenommen wird, geht ohne Abzug an die NCL-Stiftung. Der Spendenerlös unterstützt die Organisation im Kampf gegen Kinderdemenz. Mitbieten lohnt sich also doppelt - Hier geht's direkt zur Aktion: https://www.unitedcharity.de/Specials/Let-s-Dance-KidsUnited Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seither wurden mehr als 10,8 Millionen Euro eingenommen. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/4925836