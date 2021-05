HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Wohnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 52 Euro belassen. Mit dem Übernahmeangebot von Vonovia habe die Aktie der Immobiliengesellschaft sein Kursziel erreicht, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der seit Jahresbeginn eher mäßigen Entwicklung deutscher Immobilienaktien dürfte die Bereitschaft der Aktionäre für das Angebot von Vonovia hoch sein./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2021 / 06:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0HN5C6

