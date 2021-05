Nach einem erneuten Rückschlag im US-Vergleichsverfahren beim skandalträchtigen Unkrautvernichter Glyphosat zieht Bayer die Reißleine. Entsprechend nervös reagieren Anleger und schicken das Papier heute als größter DAX-Verlierer ins Minus. Die Negativschlagzeilen um den Bayer-Konzern reißen in den USA nicht ab, nun kündigte das Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag an, aus dem US-Vergleichsverfahren für mögliche künftige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...