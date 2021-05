PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für RWE von 39,10 auf 38,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die deutlich gestiegenen TTF-Gaspreise und massiv verteuerten CO2-Zertifikate machten die CO2-Positionen des Energiekonzerns erheblich profitabler und reduzierten damit die Nettoverschuldung, schrieb Analyst Lueder Schumacher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte passte seine Prognosen an die jüngsten Finanzkennziffern, die Rampion-Transaktion und die Anfang März zugesprochene Kernkraft-Entschädigung von 880 Millionen Euro an./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2021



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

RWE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de