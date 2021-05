Märkte am Donnerstag: DAX vor neuem Rückschlag? - Bayer-Aktie unter Verkaufsdruck

Der DAX setzt am Donnerstagmittag um zeitweise 0,3 Prozent zurück und notiert damit im Bereich der 15.400er-Marke. Die Vorgaben aus den USA sind heute schwach.

Vor allem wegen der erneuten Schwäche vieler Technologieaktien notieren die Futures auf die Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 am Donnerstagmittag in der Verlustzone.

Die DAX-Verluste könnten sich dementsprechend noch ausweiten. Möglicherweise wird hier in Kürze die wichtige 15.000er-Marke getestet.

DAX -0,3% 15.400 MDAX +0,3% 32.891 TecDAX -0,6% 3.385 SDAX -0,3% 16.153 Euro Stoxx 50 +0,0% 4.030

Bayer: Weiterer Rückschlag

Am Mittwochmittag verzeichnen 13 Aktien im DAX Kursgewinne, während 17 Titel in der Verlustzone notieren. Der stärkste Verlierer war zeitweise die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017), die um zwischenzeitlich über vier Prozent korrigierte.

Der Chemie-Konzern erlitt im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup einen weiteren Rückschlag. Richter Vince Chhabria lehnte einen Antrag ab, eine Beilegung künftiger Streitigkeiten gegen Zahlung von zwei Milliarden US-Dollar vorläufig zu genehmigen.

Manz: Profiteur des Chip-Booms

Bei den Nebenwerten stand unter anderem die Aktie von Manz (WKN: A0JQ5U / ISIN: DE000A0JQ5U3) im Fokus. Der Hightech-Maschinenbauer konnte wieder einmal einen neuen Großauftrag an Land ziehen. Manz profitiert unter anderem vom Chip-Boom in der Automobilindustrie, wie sich zuletzt auch an starken Zahlen zum ersten Geschäftsquartal zeigte.

