Keramik-Anleihe schafft es in den EMAF - der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS ("EMAF"; WKN A2PF0P) hat die in 2017 begebene 5,25%-Anleihe (WKN A2G8S4) der CeramTec BondCo GmbH mit achtjähriger Laufzeit neu in sein Portfolio aufgenommen.

ANLEIHE CHECK: Die besicherte und nicht nachrangige Anleihe der CeramTec BondCo GmbH mit einem Emissionsvolumen von 406 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...