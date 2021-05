DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In den USA findet wegen des Memorial Day nur ein bis 20.00 Uhr verkürzter Börsenhandel statt.

AKTIENMÄRKTE (... Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.187,00 -0,21% +12,22% Euro-Stoxx-50 4.035,60 +0,10% +13,59% Stoxx-50 3.444,35 +0,02% +10,81% DAX 15.410,94 -0,26% +12,33% FTSE 7.013,41 -0,19% +8,77% CAC 6.427,41 +0,56% +15,78% Nikkei-225 28.549,01 -0,33% +4,03% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,11 -0,18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,64 66,21 -0,9% -0,57 +35,3% Brent/ICE 68,36 68,87 -0,7% -0,51 +33,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.893,89 1.896,63 -0,1% -2,75 -0,2% Silber (Spot) 27,62 27,73 -0,4% -0,11 +4,6% Platin (Spot) 1.193,60 1.194,50 -0,1% -0,90 +11,5% Kupfer-Future 0,00 4,53 0% 0 +28,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Leichter werden die Aktienindizes zum Start erwartet. Das Dauerthema Inflation bleibt dem Markt erhalten. Am Berichtstag überwiegt wieder die Angst, dass die US-Notenbank wegen der Teuerung und der boomenden Wirtschaft zu einer Kehrtwende gezwungen werden könnte. Auch wenn zahlreiche Notenbanker zuletzt den lockeren geldpolitischen Kurs verteidigten, wächst doch bei den Anlegern die Skepsis, ob die Bank dies durchhalten kann. Hinweise wird ein Bündel von Konjunkturdaten bereits vor Handelsstart liefern.

Vor Handelsbeginn warten Dollar General und Best Buy mit Unternehmenszahlen auf. Bereits am Vorabend kamen Zahlen von Nvidia und Workday. Die Titel des Chipherstellers Nvidia sinken vorbörslich um 0,8 Prozent, obwohl das Unternehmen Rekord-Quartalsumsätze und -gewinne erzielt hat. Da Nvidia als einer der klaren Gewinner der Cononabeschränkungen gilt, war im Kurs bereits Vieles eingepreist. Die Aktie hatte im laufenden Jahr bereits 20 Prozent zugelegt. Dagegen führen bei Workday (+0,6%) überzeugende Geschäftszahlen zu Kursaufschlägen. Der Softwarespezialist schnitt im ersten Quartal besser als erwartet ab und hob den Ausblick an.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +6,6% gg Vq 4. Quartal: +4,3% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +4,1% gg Vq 4. Quartal: +2,0% gg Vq 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: revidiert: +1,0% gg Vm vorläufig: +0,5% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 425.000 zuvor: 444.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Knapp behauptet - Etwas auf die Stimmung drückt die erneut aufkommende Diskussion über das so genannte "Tapering". So hat am Vorabend auch Randal Quarles, stellvertretender Vorsitzender der US-Notenbank für die Bankenaufsicht, gesagt, er sei offen für eine Debatte über eine Verringerung der Anleihekäufe. Für die Aktie von Bayer geht es um 3,8 Prozent nach unten. Die richterliche Ablehnung des 2-Milliarden-Dollar-Vergleichsvorschlags von Bayer zur Beilegung zukünftiger Glyphosat-Klagen ist laut Warburg zwar ein Rückschlag, kommt aber nicht ganz unerwartet. K+S setzen ihre Rally vom Vortag fort und legen um weitere 2,6 Prozent zu. "Aktuell treiben Aussagen der EU, dass breite Wirtschaftssanktionen gegen Belarus vorbereitet werden", sagt ein Händler. Damit könnte der K+S-Konkurrent Belaruskali vom Markt verdrängt werden. Auf der Gewinnerseite im DAX stehen MTU mit einem Plus von 2,9 Prozent. Positiv für die Branche werden Aussagen zur Produktionssteigerung von Airbus gewertet. Airbus legen um 6,1 Prozent zu, Rolls-Royce steigen um 3,8 Prozent. Im MDAX fallen Puma um 2,5 Prozent. Hier belastet, dass sich Kering von weiteren 5,9 Prozent getrennt hat. Ordentliche Quartalszahlen hat Aroundtown abgeliefert. Die Aktie gewinnt 1,2 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:53h Do, 17:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,2204 +0,08% 1,2225 1,2215 -0,1% EUR/JPY 133,19 +0,08% 132,97 132,98 +5,6% EUR/CHF 1,0962 +0,11% 1,0960 1,0991 +1,4% EUR/GBP 0,8621 -0,16% 0,8620 0,8629 -3,5% USD/JPY 109,13 -0,00% 108,77 108,86 +5,7% GBP/USD 1,4159 +0,27% 1,4181 1,4158 +3,6% USD/CNH (Offshore) 6,3693 -0,19% 6,4351 6,4343 -2,1% Bitcoin BTC/USD 39.351,26 +0,65% 39.666,76 41.724,11 +35,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Die Erleichterung, dass keine unmittelbaren geldpolitischen Straffungen trotz der steigenden Inflation anstehen, weicht immer mehr der Erkenntnis, dass dieser Moment aber nicht mehr allzu fern sein wird. Mit Randal Quarles hat nun ein weiterer Vertreter der US-Notenbank eine Diskussion über ein Zurückfahren der Wertpapierkäufe in den kommenden Monaten angeregt. Die Rohstoffpreise in China fielen nach Berichten, wonach die chinesischen Bankregulierer die Banken angehalten haben sollen, keine an Rohstoffe gekoppelten Anlagen mehr an Privatanleger zu veräußern. China geht seit einiger Zeit gegen die zuletzt heftig gestiegenen Rohstoffpreise vor. In Tokio drehte der Nikkei-225 um 0,3 Prozent ins Minus - gebremst von erneut steigenden Corona-Infektionen. In China zeigte sich der Aktienmarkt zweigeteilt. Während sich Schanghai etwas fester präsentierte, zeigte sich der HSI in Hongkong im späten Geschäft etwas leichter. Das Wachstum der Industriegewinne in China hat sich im April verlangsamt. Der Renminbi setzte seinen Höhenflug fort und zeigte sich so teuer wie zuletzt vor knapp drei Jahren. In Hongkong waren die Verluste breit gestreut. Zu den wenigen Gewinnern zählten Xiaomi mit einem Aufschlag von 2,5 Prozent. Der Nettogewinn des Telekomkonzerns hatte sich im ersten Quartal mehr als verdreifacht. In Seoul sank der Kospi um 0,1 Prozent - belastet von Technologie- und Chemiewerten. Bauwerte stiegen dagegen. Die Bank of Korea hatte ihr Zinsniveau bestätigt, ihren Ausblick für Wachstum und Inflation für 2021 und 2022 aber angehoben. Damit dürften auch in Südkorea bald Debatten über geldpolitische Straffungen auf der Agenda stehen. In Australien wurde der Markt von der Verhängung neuer Coronabeschränkungen gebremst.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen treten am Donnerstag erneut auf der Stelle. Zwar haben sich die lang laufenden Staatsanleihen zuletzt gefangen, die Erholung kam aber bei nur geringen Umsätzen zustande. Dagegen bleibt die Emissionstätigkeit am Primärmarkt für Unternehmensanleihen hoch. "Damit bleibt das Risiko einer neuen Verkaufswelle bestehen", so ein Händler. In einem solchen Szenario würden sich wahrscheinlich auch die Credit-Spreads tendenziell ausweiten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche-Bank-CFO: Wachstum der Investmentbank meist nachhaltig

Das Management der Deutschen Bank hat auf der virtuellen Hauptversammlung abermals auf die Nachhaltigkeit des Ertragswachstums in der Investmentbank gepocht. "Wir gehen davon aus, dass sich ein großer Teil des Wachstums als nachhaltig erweisen wird", sagte Finanzvorstand James von Moltke, und verwies auf höhere Marktanteile und ein wachsendes Marktpotenzial.

Airbus will Produktion der meisten Modelle ausweiten

Von den Maschinen der A320-Familie sollen im vierten Quartal zwar unverändert 45 Flugzeuge im Monat gebaut werden, die Zulieferer sollen sich aber auf 64 Maschinen im Monat bis zum zweiten Quartal 2023 vorbereiten. Der Flugzeugbauer rechnet mit einer fortdauernden Erholung der Märkte und will bis zum ersten Quartal 2024 auf 70 Maschinen des Typs kommen. 2025 will Airbus die Möglichkeit von dann 75 Flugzeugen aus der A320-Familie prüfen.

Aroundtown hält trotz Gewinnrückgang an Ausblick fest

Aroundtown hat im ersten Quartal 2021 bei stagnierenden Mieteinnahmen weniger verdient. Grund sei unter anderem die Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten. Zudem leidet das Hotelportfolio noch unter den Auswirkungen der Corona-Krise. Den Ausblick hat Aroundtown bekräftigt.

Rheinmetall verlängert Vertrag von CEO Papperger bis 2026

Die Rheinmetall AG hat den Vorstandsvorsitzenden Armin Papperger länger an das Unternehmen gebunden. Der Aufsichtsrat des Rüstungskonzerns verlängerte den Vertrag um fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2026. Papperger ist bereits seit Anfang 2013 CEO des MDAX-Konzerns. Ebenso wurde Finanzvorstand Helmut P. Merch für ein weiteres Jahr bis Ende 2022 im Amt bestätigt.

Opel erhält Auftrag für 1.744 elektrische Corsa aus Italien

Opel hat einen Großauftrag aus Italien für den elektrischen Kleinwagen Corsa erhalten. Die Italienische Post habe 1.744 batterie-elektrische Corsa-e bestellt, teilte das Unternehmen mit. Zum Auftragsvolumen wurden keine Angaben gemacht.

Hornbach Holding sieht 2021/22 Umsatzstagnation und Gewinnrückgang

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 27, 2021 07:12 ET (11:12 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Die Hornbach Holdingist nach dem Rekordergebnis des vergangenen Geschäftsjahres optimistisch für 2021/22. Insgesamt werde im laufenden Jahr ein Umsatz in der Größenordnung des Vorjahres angestrebt. Die Umsatzdynamik aus dem Vorjahr habe sich in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2021/22 fortgesetzt, jedoch sei die Geschäftsentwicklung in einigen Ländern von strengen Verkaufsbeschränkungen beeinflusst worden.

Frasers will nicht für Hugo Boss bieten

Die britische Einzelhandelskette Frasers Group hat keine Pläne zur Übernahme des deutschen Modeherstellers Hugo Boss AG. Mit dieser Mitteilung nehmen die Briten Spekulationen Wind aus den Segeln, die der Boss-Aktie zuletzt Auftrieb gegeben hatten.

Gerry Weber weitet Verlust aus - Prognose bestätigt

Der Modehersteller Gerry Weber hat im ersten Quartal die coronabedingten Geschäftsschließungen gespürt und den Umsatz fast halbiert sowie unter dem Strich den Verlust ausgeweitet. Für die Ziele im Gesamtjahr sieht sich das Unternehmen auf Kurs. Die Liquidität sei bis 2023 gesichert.

Tele Columbus weitet Verlust trotz Umsatzwachstum aus

Die Tele Columbus AG hat im ersten Quartal weiter Kunden im Kabel-TV-Geschäft verloren, bei Internet und Telefonie aber hinzugewonnen. Für die Kernumsätze berichtete der Kabelnetzbetreiber einen Anstieg um 3,4 Prozent auf 118,9 Millionen Euro. Der Nettoverlust betrug 16,6 Millionen Euro, nachdem einem Verlust von 5,7 Millionen Euro im Vorjahr.

Windeln.de mit höherem Verlust im 1. Quartal

Der Online-Händler Windeln.de hat im ersten Quartal wegen schlechterer Geschäfte in Europa weniger umgesetzt und ist tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Im laufenden Gesamtjahr will das Unternehmen aber ein deutliches Umsatzplus erzielen. Das bereinigte EBIT soll verbessert werden.

NordLB schreibt geringere Verluste - Kein Ausblick für 2021

Die Norddeutsche Landesbank (NordLB) hat zwar im ersten Quartal 2021 belastet durch Sonderfaktoren immer noch einen Verlust geschrieben, allerdings fiel dieser niedriger aus als im Vorjahr. Das Negativergebnis geht in erster Linie auf die Buchung der Bankenabgabe für 2021, Gebühren für die Portfoliogarantien sowie Investitionen in die IT-Infrastruktur zurück. Für Rückenwind sorgte dagegen ein positives Ergebnis aus der Fairvalue-Bewertung.

Capital Lounge beteiligt sich an neuer Krypto-Börse

Die Capital Lounge GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der österreichischen Signature AG, hat einen Kooperationsvertrag über Erstellung und Leitung einer Krypto-Börse unterschrieben. An dieser werde Capital Lounge knapp 24 Prozent halten. Der Start der Krypto-Börse soll bereits im Juli diesen Jahres erfolgen.

IPO/Modeplattform About You geht an die Börse

Der Börsengang soll am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse noch im zweiten Quartal vollzogen werden. Die Plattform, deren größter Anteilseigner der Versandhändler Otto ist, strebt einen Bruttoerlös von mindestens 600 Millionen Euro an.

Alstom erhält Auftrag über 32 Regionalzüge von HLB

Alstom hat einen Auftrag zur Lieferung von 32 Coradia Continental Elektrotriebzügen von der Hessischen Landesbahn GmbH (HLB) erhalten. Die Bestellung teile sich auf in insgesamt zwölf 4-Teiler sowie 20 5-Teiler und hat einen Gesamtwert von rund 200 Millionen Euro. Die Züge werden ab Dezember 2023 im von der HLB betriebenen Teilnetz Mittelhessen eingesetzt.

Kering platziert Puma-Aktien zu je 90,30 Euro

Kering hat beim angekündigten Verkauf von Puma-Aktien 90,30 Euro je Anteilsschein erlöst. Am Vortag waren sie bei 93,60 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen. Somit seien 805 Millionen Euro für den Anteil von 5,9 Prozent am deutschen Sportartikelhersteller erlöst worden. Kering hält nach dem Teilverkauf jetzt noch 4 Prozent der Puma-Aktien. Mit dem erlösten Geld will Kering das eigene Finanzpolster stärken.

Sanofi und Glaxo starten klinische Studie zu Corona-Impfstoff

Die Pharmakonzerne Sanofi und Glaxosmithkline beginnen mit groß angelegten klinischen Studien ihres Covid-19-Impfstoffkandidaten. Mehr als 35.000 Menschen sollen daran teilnehmen, der Impfstoff soll bis Ende des Jahres zugelassen werden.

Corona-Medikament von Glaxo und Vir erhält US-Zulassung

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat ein monoklonales Antikörper-Medikament zur Behandlung von frühen Covid-19-Infektionen zugelassen. Das Medikament Sotrovimab der Hersteller Vir Biotechnology und Glaxosmithkline ist das dritte Antikörper-Medikament, das für die Behandlung im Frühstadium der Krankheit für Patienten zugelassen wurde, die ein hohes Risiko für die Entwicklung schwerer Fälle haben.

Aktionäre machen Druck auf Exxonmobil und Chevron beim Klimaschutz

Die beiden US-Ölkonzerne Exxonmobil und Chevron bekommen Druck von ihren Aktionären, mehr für den Klimaschutz zu tun: In den Verwaltungsrat von Exxonmobil wurden mindestens zwei Mitglieder der Aktivistengruppe Engine No. 1 gewählt. Die Investorengruppe hatte kürzlich eine Kampagne für mehr Klimaschutz gestartet und fordert von Exxonmobil einen Rückgang bei Öl und Gas zugunsten erneuerbarer Energien.

Tesla könnte sich Chips mit Vorauszahlung sichern - Zeitung

Der Elektroautohersteller Tesla hat einem Zeitungsbericht zufolge im Kampf um die Lieferung von Chips inmitten einer branchenweiten Knappheit eine neue Front eröffnet. Tesla wolle für die Chips eine Vorauszahlung leisten oder sogar den Kauf einer eigenen Fabrik anbieten, schreibt die Financial Times. Tesla versuche speziell, Chips bei Herstellern in Taiwan und Südkorea zu bekommen, die die Modelle der neueren Generation herstellen, aber auch in den USA.

Colonial Pipeline verpasste Sicherheitsprüfung vor Hackerangriff

Der US-Pipeline-Betreiber Colonial Pipeline hat im vergangenen Jahr eine von den Bundesbehörden geforderte Sicherheitsüberprüfung seiner Anlagen versäumt. Das Unternehmen war allerdings dabei, eine separate Prüfung seiner Computernetzwerke anzusetzen, bevor Hacker am 7. Mai zuschlugen.

Lenovo versechsfacht Gewinn im vierten Quartal

Der chinesische Computerhersteller Lenovo hat seinen Nettogewinn im vierten Geschäftsquartal mehr als versechsfacht und auch im Gesamtjahr einen Rekordwert erzielt. Der Nettogewinn für den Zeitraum Januar bis März betrug 260 Millionen Dollar, verglichen mit 43 Millionen Dollar im Vorjahr, wie der weltgrößte PC-Hersteller mitteilte. Der Umsatz stieg um 48 Prozent auf 15,63 Milliarden Dollar.

IPO/Ausgabepreis von JD Logistics in der unteren Hälfte der Spanne

JD Logistics wird bei seinem Börsengang in Hongkong rund 3 Milliarden US-Dollar erlösen. Die Logistik-Tochter des chinesischen Online-Händlers JD.com hat den Ausgabepreis mit 40,36 Hongkong-Dollar in der unteren Hälfte der Preisspanne von 39,36 bis 43,36 Dollar angesetzt, wie das Unternehmen mitteilte. Der erste Handelstag ist am Freitag.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2021 07:12 ET (11:12 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.