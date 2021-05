Die Ölnotierungen an den internationalen Börsen fallen am Donnerstag leicht, auf 68,50 Dollar je Barrel Brent zurück. Die nationalen Heizölpreise stagnieren nach leichten Gewinnen am Morgen auf dem Vortagesniveau, wodurch zumindest das Erreichen neuer Jahreshöchststände vorerst vermieden ist. Die Nachfrage nach Heizöl bleibt aufgrund vieler leerer Tanks robust. An den Ölbörsen dominieren nach den ...

