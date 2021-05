Hamburg (ots) - Der Projektentwickler und Investor Unibail-Rodamco-Westfield (URW) erreicht den nächsten Meilenstein für das urbane Mixed-use-Projekt direkt an der Elbe in der Hamburger HafenCity und schließt langfristige Mietverträge mit den ersten vier großen strategischen Partnern: LEGOLAND® Discovery Centre, Kinopolis, REWE sowie BUDNI.Zwei einzigartige Konzepte im Freizeit- und Entertainmentangebot der urbanen Flagship-Destination stehen fest. Die internationale Kinder- und Familien-Attraktion LEGOLAND® Discovery Centre von Merlin Entertainments eröffnet im Westfield Hamburg-Überseequartier ihren ersten Standort in Hamburg. Der ultimative LEGO® Indoor-Spielplatz erstreckt sich auf über 3.400 Quadratmetern voller LEGO Themenwelten und wird eines der größten LEGOLAND® Discovery Centres in Europa sein. Es bietet Spaß für die ganze Familie und stellt damit eine der Hauptattraktionen des Quartiers dar.Zudem wird Kinopolis, einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Kinobetreiber, ebenfalls seine erste Dependance in Hamburg und das größte Kino der Stadt eröffnen. Das Premium-Multiplex umfasst zehn Säle mit insgesamt über 2.300 Sitzplätzen. Mit seiner neuesten Technologie und seinem außergewöhnlichen Interior Design vom renommierten Architekturbüro Chapman Taylor wird es Maßstäbe in der Kinobranche setzen. Ein besonderes Highlight: Neben dem Premierensaal mit ca. 500 Sitzplätzen wird das neue Kino Hamburgs erstes Dolby Cinema mit außergewöhnlicher Design-, Bild- und Tonqualität beheimaten.Für den Einzelhandelsbereich Convenience und Local Supply haben außerdem bereits rund zweieinhalb Jahre vor Eröffnung zwei wesentliche Ankermieter ihre Verträge unterzeichnet. Deutschlands zweitgrößter Lebensmitteleinzelhändler REWE installiert auf einer Verkaufsfläche von rund 3.000 Quadratmetern eine Flagship-Filiale mit einem individuell auf den Standort angepassten Gesamtkonzept.Zusätzlich plant die Drogeriemarktkette BUDNI, Marktführer in der Metropolregion Hamburg, einen rund 800 Quadratmeter großen Markt im Überseequartier. BUDNI wird ein eigens für den Standort konzipiertes innovatives Verkaufskonzept etablieren, das den Erlebnischarakter beim Einkaufen hervorhebt und zugleich im Store-Design und -Aufbau die lokale Tradition des Hamburger Unternehmens veranschaulicht.Die Fertigstellung des Mixed-use-Quartiers Westfield Hamburg-Überseequartier im Herzen der HafenCity ist im Herbst 2023.Westfield Hamburg-Überseequartier: Moderne Urbanität für HamburgIm Westfield Hamburg-Überseequartier in der Hamburger HafenCity entstehen insgesamt 14 Gebäude, die mit herausragender Architektur und einem einzigartigen Nutzungsmix eine neue lebendige Destination in Hamburg bilden werden. Einzelhandel, Unterhaltungskonzepte und über 40 Gastronomieeinheiten werden feinabgestimmt mit Büros für rund 4.000 Arbeitsplätze, drei Hotels, einem Kreuzfahrt-Terminal und insgesamt 650 Wohnungen verbunden. Das Quartier ist durch eine eigene U-Bahn-Station, Buslinien sowie diverse Mobilitätsservices optimal in die lokale Infrastruktur eingebunden. Das Mixed-use-Projekt besteht aus einer Gesamtfläche von 419.000 Quadratmetern und wird von Unibail-Rodamco-Westfield bis in den Herbst 2023 mit einer Investitionssumme von über einer Milliarde Euro realisiert.______________________________________________________Die vollständige Presseinformation finden Sie hier (https://www.ueberseequartier.de/2021/05/unibail-rodamco-westfield-verkuendet-fuer-westfield-hamburg-ueberseequartier-erste-wegweisende-partnerschaften-in-den-bereichen-entertainment-und-convenience-retail/), Bildmaterial zum Download steht darüber hinaus unter diesem Link (https://jdbmedia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/m_wolf_jdb_de/Ep_z5iMQ0VRPpsdv0vgwrj0BIAjN-_qe4RXL-3B42olWAw?e=YvhvcY) zur Verfügung.Die Bilder zu dieser Pressemitteilung sowie eine große Auswahl an weiteren Bildern zum Projekt finden Sie ebenso hier (https://www.ueberseequartier.de/presse-und-media-download/).Ansprechpartner für PressefragenUnibail-Rodamco-WestfieldPressebüro Deutschlandc/o JDB MEDIA GmbHKatharina SeherSchanzenstraße 7020357 HamburgT: 040/ 46 88 32 -636F: 040/ 46 88 32 -32E: urw@jdb.deOriginal-Content von: Unibail-Rodamco-Westfield Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128993/4925973