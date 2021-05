Peking (ots/PRNewswire) - Am 25. Mai 2021 hat Pekings übergeordnete Demonstrationszone für autonomes Fahren die Richtlinie für das Management autonomer Lieferfahrzeuge veröffentlicht. Als eines der ersten Unternehmen für autonome Fahrzeuge in China hat Neolix die Fahrzeuglizenz für sein autonomes Lieferfahrzeug erhalten und grünes Licht für den Einsatz auf öffentlichen Straßen bekommen. Es wird erwartet, dass bis Ende Juni 2021 mehr als 150 autonome Neolix-Fahrzeuge als fahrerlose "Verbrauchermärkte" für die Endverbraucher unterwegs sein werden. Neolix wird in der ersten Pilotzone des Landes für intelligente, vernetzte Fahrzeuge ein Servicenetzwerk für autonome Fahrzeuge aufbauen, die regelmäßig praktische Dienstleistungen für die Allgemeinheit anbieten.



Die autonomen Fahrzeuge von Neolix haben ein breites Spektrum an Anwendungsszenarien in vielen Branchen wie Einzelhandel, Sicherheit und Finanzen. Vor ihrer Zulassung auf öffentlichen Straßen waren die Neolix-Fahrzeuge bereits in den Büroparks Yicheng International, BDA Enterprise Avenue, Beijing Yizhuang Biomedical und anderen Gebieten im Einsatz und boten dort Büroangestellten einen bequemen Essensservice. Die Kunden können ihre Essensbestellung über den Bildschirm des Fahrzeugs oder das Mobiltelefon auswählen und aufgeben, die Bezahlung vornehmen und ihr Essen sofort abholen. Ob es sich um eine Lunchbox handelt, die bei 65°C warmgehalten werden muss, oder um ein Eis, das bei -18°C gekühlt werden muss, sie werden im temperaturgesteuerten Cargo-Box-Modul des autonomen Fahrzeugs von Neolix aufbewahrt und nicht von Wetter und Temperaturen beeinflusst.



Neolix will mit modernsten Technologien den zukünftigen Smart City Way of Life anführen. Gestützt auf autonomes Fahren, 5G-Kommunikation, Internet of Vehicles, intelligente Hardware und eine autonome Fahrzeug-Superfabrik sind die Fahrzeuge von Neolix weltweit kommerziell im Einsatz, um zusammen mit vertrauenswürdigen Partnern ein intelligentes Service-Ökosystem aufzubauen und den Verbrauchern eine überlegene Erfahrung zu bieten. Bis heute sind die autonomen Fahrzeuge von Neolix in mehr als 30 Städten angelangt, darunter Peking, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Xi'an und Xiamen, sowie in 8 Überseeländern wie Deutschland, der Schweiz, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Japan, Australien und Thailand, wobei sie sich auf Hunderte von Anwendungsszenarien wie Büroparks, CBD-Kerngebiete und Parkcampus konzentrieren.



Original-Content von: Neolix, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156088/4926021

