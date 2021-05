Leipzig (ots) - Endspurt im Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt. Sechs Tage vor dem Urnengang treffen sechs Spitzenkandidatinnen und -kandidaten aufeinander. Am 31. Mai ab 20.15 Uhr streiten sie live im MDR-Fernsehen über ihre Positionen zu den wichtigsten Themen der Bürgerinnen und Bürger im Land.Einige potentielle Wählerinnen und Wähler werden live dabei sein und ihre Fragen einbringen - wegen der Corona-Pandemie nicht im Studio, sondern digital zugeschaltet.Die Gäste beim 90-minütigen Aufeinandertreffen der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten im Elbfoyer des MDR-Landesfunkhauses Sachsen-Anhalt sind:- Reiner Haseloff (CDU)- Oliver Kirchner (AfD)- Eva von Angern (Die Linke)- Katja Pähle (SPD)- Cornelia Lüddemann (Bündnis 90/Die Grünen)- Lydia Hüskens (FDP)Moderiert wird die MDR Wahlarena, die parallel auch im Nachrichtenradio MDR AKTUELL übertragen wird, von Anja Heyde und Gunnar Breske. Im Livestream auf MDR+ kann die Sendung mit Übersetzung in Gebärdensprache verfolgt werden.Gleich im Anschluss folgt um 21.45 Uhr im Livestream "MDR Wahlarena - Die Analyse". Auf www.mdr.de und mehreren MDR-Social-Media Kanälen (Facebook, Youtube, Twitter), auf denen auch zuvor die Sendung verfolgt werden kann, gibt es Gelegenheit für Reaktionen auf die Diskussionsrunde im Bürger-Talk. Außerdem sprechen die Moderatorinnen Isabell Hartung und Yara Hoffmann mit dem Politik-Experten und Psychologen Prof. Thomas Kliche (Hochschule Magdeburg-Stendal) sowie dem stellvertretenden "Volksstimme"-Chefredakteur Michael Bock über ihre Einschätzungen zur MDR Wahlarena.Facebook: https://www.facebook.com/mdr/Youtube: https://www.youtube.com/user/meinMDRFernsehenTwitter: https://twitter.com/mdrde?lang=dePressekontakt:Thomas Ahrens, MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel. (0391) 539 21 21.Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4926052