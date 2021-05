Wenn man an die Zukunft denkt, an Elektroautos, Ladestationen, Batterien et cetera, dann fallen bei Investoren meistens Namen wie Tesla, Nio, AIways, Volkswagen, Quantumscape oder auch Samsung SDI und Sono Motors. An Firmen wie die eher etwas exotische Aptera oder Arcimoto denken die wenigsten Anleger.Allerdings sind auch diese Firmen einen Blick wert. Die Geschäftsmodelle sind durchaus spannend.Arcimoto entwickelt wie etwa Aptera dreirädrige Elektrofahrzeuge. High-Speed etwa 75 Meilen die Reichweite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...