Den Namen dieses Unternehmens bringen viele in erster Linie mit einem Impfstoff gegen Corona in Verbindung. Doch das Unternehmen hat viel mehr zu bieten.Dicke Luft in Brüssel. Der Impfstoff-Streit zwischen der Europäischen Union (EU) und dem britisch-schwedischen Pharmakonzern hat Kratzer am Image hinterlassen. Mehr allerdings auch nicht. Denn das Unternehmen besticht durch eine breite Pipeline. Krebsmedikamente wie Tagrisso, Lynparza oder Imfinzi haben sich in den vergangenen Jahren zum Blockbuster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...