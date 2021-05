Der Videospielhändler GameStop will den Sprung vom angeschlagenen Unternehmen zum erfolgreichen Videospielhändler schaffen, das ist bekannt. Doch nun kommt ein neues Geschäftsfeld ins Gespräch, welches für Aufwind sorgt. Die Aktie schoss am Mittwoch kurzzeitig sogar wieder über die 200 Euro Marke. GameStop baut Spannung auf Schwarzer Hintergrund und ein alter Gameboy, auf dem in grüner Schrift steht: "Power to the players. Power to the creators. ...

