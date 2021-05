London (www.fondscheck.de) - Legal & General Investment Management (LGIM) gibt heute die Auflegung des L&G Digital Payments UCITS ETF ("der Fonds") (ISIN IE00BF92J153/ WKN A2H5GM) bekannt, der Anlegern ein Engagement in das erhebliche Wachstumspotenzial digitaler Zahlungstechnologien bietet, das sich aus dem globalen Übergang zu einer bargeldlosen Wirtschaft ergibt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

