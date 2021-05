Nachdem die Stadtwerke Düsseldorf Ende April den 1.000. Ladepunkt unter Vertrag genommen haben, forciert das Unternehmen nun auch den Aufbau eines öffentlich zugänglichen Schnellladenetzes für Elektroautos. Die ersten zehn Schnellladepunkte an drei Standorten sind nun in Betrieb oder starten in Kürze. Vier Ladepunkte befinden sich an der Cäcilie-Beuken-Straße in Benrath, zwei weitere an der Schuchardstraße ...

