Deutschlands führender Entsorger Remondis komplettiert seine Geschäfte im Bereich Verpackungsentsorgung. Nach dem Erwerb des dualen Systems RK im vergangenen Sommer und der anschließenden Umfirmierung in Eko-Punkt übernimmt der Großentsorger nach eigenen Angaben auch die Firma RKT Recycling Kontor Transportverpackungen GmbH & Co. KG in Köln. Das Unternehmen, das aus der Recycling-Kontor-Gruppe um ...

