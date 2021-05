Steigende Verkaufszahlen in sechs von zehn Großstädten - Digitale Analysetools auf dem Vormarsch Die Umsätze der Maklerbranche steigen wieder, vor allem in Metropolregionen ziehen die Verkäufe an. Ein Garant für schnellere und umfangreiche Transaktionen bilden neue digitale Analysetools, die Maklern helfen die Arbeit effizienter zu gestalten. Das sind die Ergebnisse der diesjährigen GENOKON, dem Branchentreffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...