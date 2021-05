In den USA setzt sich der positive Trend am Arbeitsmarkt fort. Zuletzt sank die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf knapp über 400.000. US-Medien berichteten am Donnerstag zudem von einem weiteren milliardenschweren Infrastrukturprogramm, das Joe Biden auf den Weg bringen wolle. Die Futures reagierten auf die Nachrichtenlage mit Aufschlägen, wobei der Dow Jones rund 0,4 Prozent fester in den Handelstag starten sollte. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

