- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 7. Juli 2021 in der Kunsthalle der Hypo-Kultur-Stiftung in den Fünf Höfen, Gartensalon, Theatinerstr. 8, 80333 München um 14:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 2,60 €/Aktie.

Den vollständigen Artikel lesen ...