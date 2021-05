Die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers Plug Power wirkt wieder wie entfesselt. Seit dem letztem Tief konnte der Wert innerhalb der letzten zwei Wochen über 60 Prozent zulegen. Zudem hat ein neuer Deal mit Johnson Matthey am Mittwoch beflügeln können. Inzwischen steht der Titel an einer wichtigen Marke und könnte ein neues Kaufsignal generieren.Der Rebound bei der Plug-Power-Aktie ist voll im Gange. Am 11. Mai fand der seit Februar anhaltende Kursverfall sein Ende. Nach einem erfolgreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...